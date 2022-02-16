لافروف: ندعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن حال زيادة الأعضاء الدائمين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم موسكو للبرازيل لأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي حال زيادة الأعضاء الدائمين.

صرح لافروف بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي كارالوس ألبيرتو فراكا فرانسا في موسكو حول نتائج الحوار الروسي البرازيلي الأول بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

وزير الخارجية البرازيلي: معنيون بتطوير التعاون العسكري التقني والاستفادة من خبرات روسيا

وزير الخارجية البرازيلي: يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة للارتقاء بالعلاقات بين بلدينا إلى آفاق جديدة لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن

لافروف: سياسة الأبواب المفتوحة لحلف الناتو تؤدي إلى توسعه اللامحدود شرقا مما يشكل تهديدا لروسيا

لافروف: الغرب صور المبادرات التي سبق أن طرحتها روسيا في مجال الأمن على أنها مبادرات خاصة به

لافروف: الهستيريا المتواصلة في الغرب بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مسلية ومثيرة للدهشة

لافروف: محاولات الإملاء الغربية على روسيا فيما يخص تصرفاتها على أراضيها تدل على افتقاد الغرب لأبسط مبادئ الآداب

لافروف: روسيا قد تتبنى قانونا بشأن إمكانية فرض عقوبات على الشركات والأشخاص المرتبطين ببريطانيا على غرار القانون البريطاني المشابه

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وفي وقت سابق اليوم جرى في موسكو أول لقاء لوزراء الخارجية والدفاع لروسيا والبرازيل بصيغة "2+2".

وشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية البرازيلي، كارلوس فرانسو، ووزير الدفاع البرازيلي، براغا نيتا.

وقال لافروف خلال اللقاء إن روسيا تهتم باستقلال أمريكا اللاتينية وبلدان منطقة البحر الكاريبي على الساحة الدولية، مضيفا أن موسكو ترى الدور المركزي للبرازيل في تطوير هذه المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن روسيا تقيم بشكل عال التعاون بينها وبين البرازيل في المنظمات الدولية وفي إطار بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

المصدر: وكالات



