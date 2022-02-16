مصادر إسرائيلية: آلاف المنازل في المجتمع العربي ستربط بالكهرباء

قالت مصادر إسرائيلية إن آلاف المنازل غير المرخصة في الوسط العربي، قد يتم ربطها بشبكة الكهرباء القطرية بفضل إقرار قانون الكهرباء.

وأفادت المصادر بأن "النائب وليد طه من القائمة العربية الموحدة، والذي بادر إلى القانون، حث السلطات المحلية العربية على تقديم الخطط لمصادقة لجان التخطيط والبناء عليها، ولدفع الموضوع قدما لدى وزيرة الداخلية اييليت شاكيد التي من المنتظر أن توقع جميع الطلبات".

وشهدت العديد من القرى والبلدات العربية في النقب في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة وطويلة استمرت حوالي أسبوعين عن شبكة الكهرباء، وطالب السكان في الجنوب السلطات، بالعمل على حل هذه المشكلة التي تزامنت مع فصل الشتاء والبرد.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"