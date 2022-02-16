الرئيس البرازيلي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو

وضع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، خلال زيارته إلى موسكو، اليوم الأربعاء إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول إحياء لذكرى الجنود السوفيت الذين قتلوا بالحرب الوطنية العظمى.

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ويقوم بولسونارو حاليا بأول زيارة رسمية له إلى موسكو منذ انتخابه لمنصب رئيس البرازيل في عام 2018.

وسيعقد بولسونارو اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلم، كما سيتبادلان الآراء حول أهم القضايا الدولية.

وبعد المحادثات مع بوتين سيلتقي بولسونارو مع رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، ثم سيشارك في لقاء مع رجال الأعمال الروس والبرازيليين في مجالي الزراعة والطاقة الذرية والغاز والسماد. كما سيعقد في إطار زيارته أول اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين في صيغة "2+2".

المصدر: نوفوستي