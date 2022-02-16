 
مباشر

وكالة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترى عائقا جديدا في مفاوضات فيينا النووية

أخبار العالم

وكالة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترى عائقا جديدا في مفاوضات فيينا النووية
AP
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sejh

كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن عائق جديد أمام تقدم المفاوضات النووية مع القوى العالمية في فيينا.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب توفد مبعوثا خاصا إلى المفاوضات النووية في فيينا
وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب توفد مبعوثا خاصا إلى المفاوضات النووية في فيينا

وأكدت "نور نيوز" أن "التواجد العلني وغير المتوقع للصهاينة في فيينا، يشكل بلا شك عائقا أمام تقدم مفاوضات فيينا في الظروف الحساسة الحالية. 

وأشارت إلى أن "محادثات مندوبي الكيان الصهيوني مع المدير العام للوكالة النووية رفائيل غروسي، ورئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف، بغض النظر عن أهدافها، تعتبر خطوة في اتجاه الدور المخرب الذي يلعبه هذا الكيان بصورة ذاتية".

وكالة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترى عائقا جديدا في مفاوضات فيينا النووية

المصدر: "نور نيوز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا