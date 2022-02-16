وكالة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترى عائقا جديدا في مفاوضات فيينا النووية
AP
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كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن عائق جديد أمام تقدم المفاوضات النووية مع القوى العالمية في فيينا.
وأكدت "نور نيوز" أن "التواجد العلني وغير المتوقع للصهاينة في فيينا، يشكل بلا شك عائقا أمام تقدم مفاوضات فيينا في الظروف الحساسة الحالية.
وأشارت إلى أن "محادثات مندوبي الكيان الصهيوني مع المدير العام للوكالة النووية رفائيل غروسي، ورئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف، بغض النظر عن أهدافها، تعتبر خطوة في اتجاه الدور المخرب الذي يلعبه هذا الكيان بصورة ذاتية".
المصدر: "نور نيوز"
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