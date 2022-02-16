سوريا.. شويغو يتفقد مقاتلات مسلحة بصواريخ "كينجال" في قاعدة حميميم

خلال تواجده في قاعدة حميميم بسوريا تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقاتلة"ميغ 31k"وصواريخ كينجال فرط الصوتية المشاركة في مناورات المتوسط.

زيارة شويغو لقاعدة حميميم جاءت في إطار تفقده تدريبات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

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إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر وصول مقاتلات روسية من طراز ميغ-31K وقاذفات Tu-22M3 إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وبحسب الفيديو فإن مقاتلات ميغ مزودة بأنظمة صواريخ كينجال، وأن Tu-22M3 مسلحة بصواريخ Kh-22 الأسرع من الصوت المضادة للسفن.

وستشارك هذه الطائرات في مناورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: نوفوستي