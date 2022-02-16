"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة أبعدت مؤقتا محطة وكالة الاستخبارات المركزية من كييف

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المصادر، أن السلطات الأمريكية نقلت محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية من العاصمة كييف مؤقتا.

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وكتبت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة نقلت محطتها التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية مؤقتا من كييف يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية أنها ستنقل طاقمها الدبلوماسي إلى مدينة لفوف.

ولفتت الصحيفة إلى أن نقل أفراد وكالة الاستخبارات المركزية من كييف قد يزيد من صعوبة جمع المعلومات حول الأنشطة الروسية المزعومة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأن بلادها نقلت قسما من الموظفين الدبلوماسيين من كييف إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، لكنها تحتفظ "بوجود" في العاصمة الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستنقل مؤقتا سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف، فيما سمحت واشنطن بمغادرة بعض دبلوماسييها أوكرانيا ودعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد.

المصدر: نوفوستي