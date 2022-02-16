تزامنا مع ذكرى عيد ميلاد زعيمها الراحل.. كوريا الشمالية تشيد بعلاقتها مع الصين

سلطت كوريا الشمالية الضوء على صداقتها العميقة مع الصين، والجهود التي بذلها زعيمها السابق الراحل كيم جونغ-إيل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وفي منشور على موقعها الإلكتروني، احتفالا بالذكرى الثمانين لعيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ-إيل، أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على إخلاص كيم، والد الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، لدعم الإنجازات الثورية للشعب الصيني وتعزيز العلاقات احتفالا بعيد ميلاده الذي يصادف يوم 16 فبراير.

وجاء في المنشور أن الزعيم السابق زار الصين 9 مرات خلال حياته منذ أول زيارة له إلى الصين في يونيو عام 1983 وقاد الصداقة بين كوريا الشمالية والصين لمزيد من التنمية والتوطيد عبر أجيال وقرون.

كما أشارت الخارجية، إلى جهود كيم في الحفاظ على التضامن مع الصين مثل إرسال وفود رفيعة المستوى للاحتفالات بالذكرى الـ40 للعيد الوطني للصين في أكتوبر عام 1989 وإلى دورة الألعاب الآسيوية في بكين في سبتمبر عام 1990.

المصدر: "يونهاب"