مساعد بايدن يناقش مع نظيره البولندي العمل الدبلوماسي حول أوكرانيا

بحث مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، وممثل الرئاسة البولندية المسؤول عن المسائل الدولية، ياقوب كوموخ، التعاون الدبلوماسي من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إيميلي هورن، أن ساليفان وكوموخ بحثا خلال لقائهما، أمس الثلاثاء، "الجهود الدبلوماسية المبذولة بسبب حشد روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية". كما تناولا المسائل الخاصة برئاسة بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأضاف البيان أن ساليفان وكوموخ ناقشا أيضا "التنسيق في مجال الردع والدفاع"، دون تقديم أي تفاصيل حول مكان إجراء اللقاء.

كما أفادت هورن بأن ساليفان أجرى الاثنين الماضي مكالمة هاتفية مع مكتب رئيس المجلس الأوروبي، فريديريك بيرنارد، تم خلالها بحث "القلق المشترك للزيادة المتواصلة للقوات الروسية حول أوكرانيا"، كما "بحثا التعاون الدبلوماسي بهدف التغلب على الأزمة".

المصدر: تاس