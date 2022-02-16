زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالا وطنيا بالذكرى الثمانين لعيد ميلاد والده

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، اجتماعا وطنيا احتفالا بالذكرى الثمانين لعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ-إيل.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم حضر الحدث الذي أقيم في مدينة سامجيون الشمالية الشرقية في اليوم السابق، وتم وضع سلة زهور باسم كيم جونغ-أون أمام تمثال الزعيم كيم جونغ-إيل.

ورافق الزعيم كيم في الحدث كبار المسؤولين في الحزب على رأسهم شقيقته المؤثرة كيم يو-جونغ.

وقال سكرتير حزب العمال الحاكم، ري إل-هوان، في تقرير: "سنتمسك بإيمان كيم إيل-سونغ-كيم جونغ-إيل (الفكرة الثورية) كشريان حياة لاستكمال إيديولوجية "جوتشي" التي تعني الاعتماد على الذات، كما سنحقق النصر الكامل للاشتراكية والمجتمع الشيوعي في طريق تحقيق ذلك".

وشدد على أنه "تحت هذه المساء، ستصبح البلاد أقوى وتنتعش عندما تحافظ فقط على سلالة بايكدو تحت علم البلاد الأحمر".

وأقامت كوريا الشمالية العديد من الأحداث للاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد ميلاد الزعيم السابق هذا الأسبوع مع اهتمام كبير من العالم الخارجي بما إذا كانت ستنظم عرضا عسكريا واسع النطاق.

المصدر: "يونهاب"