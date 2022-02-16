مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي حول مزاعم "الهجوم الروسي": نادرا ما تبدأ الحرب الأربعاء

نفى مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، الشائعات المتداولة حول "الغزو الروسي لأوكرانيا" الأربعاء.

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وقال تشيجوف في مقابلة مع قناة "WELT" الألمانية: "يمكنني التأكيد أن الهجوم لن يتم الأربعاء. كما لن يتم في الأسبوع القادم أو بعد أسبوع، كما لا ينتظر أي تصعيد (للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية) في الشهر القادم".

ونوه تشيجوف مازحا بأن "الحروب في أوروبا نادرا ما تبدأ يوم الأربعاء".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن كل التصريحات بشأن "الهجوم الروسي" المحتمل على أوكرانيا لا أساس لها، موضحا: "عندما توجهون اتهامات، وخاصة اتهامات جدية جدا إلى روسيا، عليكم أن تقدموا أدلة. وإلا فهذه الاتهامات كاذبة".

هذا ودعا تشيجوف الدول الغربية إلى الوقوف موقفا جديا من القضايا الأمنية الحيوية التي تشير إليها موسكو. ودقق: "إذا استمع شركاؤنا أخيرا إلى مخاوفنا، فستجري عملية خفض التصعيد بسرعة. سيكون ذلك في مصلحة كل شعوب أوروبا .. وكل شعوب العالم".

المصدر: تاس