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مشاهدة مروحية "بلاك هوك" أمريكية على الحدود البولندية الأوكرانية

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مشاهدة مروحية
Globallookpress
U.S. Army UH-60
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قال مراسل شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "UH-60" بلاك هوك شوهدت تقلع من طريق سريع في بولندا على الحدود مع أوكرانيا.

ونشر مراسل "سي إن بي سي" براد هوارد فيديو المروحية عبر حسابه على "تويتر"، وكتب في التغريدة: "طائرة هليكوبتر تحمل علامة النداء EVAC01 هبطت على الأرجح في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية. ونشر مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا لحرس الحدود البولندي بالقرب من قرية كورتزوفا".

وتظهر في الفيديو مروحية تقف على الطريق السريع ثم تقلع.

وأضاف الصحفي أنه بعد الإقلاع، اتجهت بلاك هوك نحو مدينة رزيسزو في بولندا.

في أوائل فبراير، بدأ البنتاغون نقل قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية، ووصلت إلى مطار"Jasionka" بالقرب من مدينة رزيسزو في بولندا. وسينتشر الأمريكيون في جنوب شرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

تتهم كييف والدول الغربية مؤخرا روسيا بالتحضير لهجوم على أوكرانيا، الأمر الذي نفته روسيا مرارا وأكدت أن تحركات قواتها داخل أراضيها لا تهدد أحدا وهي شأن داخلي، وأن مزاعم "العدوان" تأتي كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: نوفوستي

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