ماتفينكو: لا توجد أي أسباب لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أنه لا توجد أي أسباب موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية، مشيرة إلى أن مزاعم الهجوم على أوكرانيا باطلة بالمطلق.

وقالت: "لا توجد أسباب موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية. وليس من المستغرب أن موضوع الهجوم على أوكرانيا، والذي ضخه الغرب بقوة خاصة في الأسابيع الأخيرة، لا يستند إلى أدلة".

وأشارت إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاغ موقفا مفاده أن روسيا، ستفعل كل شيء حتى لمنع الحرب مع أوكرانيا لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد...".

وقالت: "العلاقات الروسية الأوكرانية تمر بأوقات عصيبة، ومع ذلك، أرى أن أي مشكلة يمكن حلها سلميا، وبالوسائل الدبلوماسية والسياسية".

المصدر: "نوفوستي"