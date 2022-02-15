حتى لا تنفق الأموال على الكوكايين.. تهديدات نيابية بقطع تمويل الحكومة الأمريكية

اتهم جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن بالتخطيط لإنفاق المال العام على شراء أجهزة مخصصة لتدخين مشتقات الكوكايين، وهددوا بقطع التمويل عن الحكومة.

ويأتي ذلك قبل أيام على نهاية مفاعيل قانون الإنفاق المعمول به حاليا، المقررة نهاية الأسبوع.

وفي حال لم يؤمن تمويل الحكومة بحلول ليل الجمعة، فقد تضطر إدارات فدرالية إلى إغلاق مكلف للبلاد، إذ يترتب على ذلك تعطيل قسري لموظفين حكوميين وإغلاق لمكاتب غير أساسية.

وبدأ السجال الأسبوع الماضي حين نشرت معلومات عن رصد الإدارة الأميركية 30 مليون دولار لشراء معدات مخصصة لتدخين كوكايين الـ"كراك"، الذي يعد من مشتقات الكوكايين زهيدة الثمن.

وهي معلومات نفى صحتها البيت الأبيض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية مرارا وبشدة.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن "أي أموال فدرالية لن تستخدم بشكل مباشر أو في سداد لاحق لتكاليف المستفيدين من المنح لوضع أنابيب (تدخين الكراك) ضمن "لوازم التدخين الآمن" التي توزع في إطار مساعي احتواء الأمراض التي يمكن أن تنتقل بواسطة تشارك أدوات التدخين.

وفي حال حصول الإغلاق لن تقتصر التداعيات على الموظفين الفدراليين بل ستطال الحدائق العامة والمتاحف، كما أن الشركات الخاصة العاملة لدى الحكومة قد لا تتقاضى أي أموال.

وأعرب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن "أمله" بـ "تعاون" الأعضاء الجمهوريين في تمرير التمويل.

وغالبا ما يستمر التفاوض بشأن تمويل الحكومة الأميركية حتى ربع الساعة الأخير، وعادة ما يتم التوصل لاتفاق أو لتمديد.

المصدر: "أ ف ب"