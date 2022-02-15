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الرئيس الصربي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

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الرئيس الصربي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة
AFP Andrej ISAKOVIC
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - أرشيف
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حل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعية الوطنية "البرلمان" في البلاد، وأعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من أبريل المقبل.

وقال في خطابه للأمة: "عملا بالدستور الصربي وتشريع الرئيس صربيا، وبناء على اقتراح الحكومة، أصدرت مرسوما بحل الجمعية الوطنية"، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من أبريل المقبل.

المصدر: RT

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