الرئيس الصربي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

حل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعية الوطنية "البرلمان" في البلاد، وأعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من أبريل المقبل.

وقال في خطابه للأمة: "عملا بالدستور الصربي وتشريع الرئيس صربيا، وبناء على اقتراح الحكومة، أصدرت مرسوما بحل الجمعية الوطنية"، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من أبريل المقبل.

المصدر: RT