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إيطاليا.. مصرع ممرضة بحادث سير بعد عملها في نوبتين متتاليتين

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إيطاليا.. مصرع ممرضة بحادث سير بعد عملها في نوبتين متتاليتين
"إسنا"
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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن ممرضة تبلغ من العمر 27 عاما قتلت بحادث سير قرب برينديزي ليلة الاثنين بعد أن عملت في نوبتين متتاليتين مما أدى إلى إرهاقها الشديد.

وحسب الوكالة فإن الممرضة سارة فيفا سورج، كانت تقود سيارتها إلى منزلها عندما انحرفت عن الطريق لأسباب لا يزال البحث عنها جاريا، بين سان فيتو دي نورماني وسان ميشيل سالينتينو، واصطدمت بعمود إنارة.

وقالت عائلتها إنها ربما غفت على عجلة القيادة بعد عبء عملها.

المصدر: "إسنا"

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