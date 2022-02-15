خبير عسكري مصري يكشف لـRT أسباب امتناع إسرائيل عن بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير راغب في حديث لـRT، عن أهم الأسباب التي منعت إسرائيل من تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"، ومنها قدرة روسيا على تدميرها.

وقال: "هناك عدة أسباب تمنع إسرائيل من بيع منظومة القبة الحديدية لأوكرانيا، الأول سياسي، لأن لإسرائيل علاقة متميزة واستراتيجية مع روسيا، ومناطق تنسيق في سوريا، وإذا حارب سلاح إسرائيلي الطائرات الحربية الروسية في سماء أوكرانيا، فمن الوارد أن يتم الرد بمنظومة الدفاع الجوي الروسية (S-400) على الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء سوريا أو لبنان، أو حتى الجولان، وكذلك لا يوجد مكسب يمكن أن تحققه إسرائيل من دعم أوكرانيا".

وأضاف: "السبب الثاني هو الخوف من وقوع المنظومة في أيدي الروس أو القوات الموالية في دونباس، مما سيعرض النظام لكشف أسراره".

وتابع: "من الممكن أيضا، أن يحصل الجيش الأوكراني على أسرار المنظومة أثناء التشغيل وخاصة أن أوكرانيا تمتلك صناعات عسكرية في مجال الدفاع الجوي مبنية على تطوير منظومات الدفاع الجوي روسية الصنع مثل نظام (سام 3)".

وختم راغب بالقول: "المانع العملياتي، أن الجانب الروسي يملك منظومات صواريخ فرط صوتية يمكنها تدمير منظومة القبة الحديدية، والذي سوف يمثل ضربة إحباط وسمعة سيئة للغاية لمنظومة تعتبرها إسرائيل قبة حديدية".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT