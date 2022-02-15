شركة "ريمنغتون" الأمريكية لصناعة الأسلحة تتوصل إلى تسوية مع أسر ضحايا "مجزرة ساندي هوك"

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شركة "ريمنغتون" لتصنيع الأسلحة توصلت إلى تسوية مع أسر ضحايا إطلاق النار بمدرسة "ساندي هوك"، حيث استخدم سلاح من إنتاجها في الحادث عام 2012.

وقالت الشركة إنها وافقت على دفع 78 مليون دولار لأسر بعض ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة "ساندي هوك" في نيوتاون، كجزء من تسوية دعوى قضائية جماعية ضدها".

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وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الشركة، التي أفلست العام الماضي، عرضت في السابق على هذه الأسر 33 مليون دولار لتسوية القضية، التي رفعت عام 2014.

وكان الدافع وراء الدعوى هو أن بندقية Bushmaster AR-15 التي استخدمها الجاني مصممة للعمليات القتالية، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة للبيع للأفراد لأنها لا تفي بمتطلبات الصيد أو حماية المنزل.

وقتل في الحادثة آنذاك 28 شخصا، بينهم 20 طفلا.

المصدر: "واشنطن بوست" + "تاس"