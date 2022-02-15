"الطيران الأمريكية" ترفض منح "بوينغ" صلاحية ترخيص تحليق طائرات 787

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستحتفظ بصلاحية الموافقة على تحليق طائرات "بوينغ 787"، ولن تعيد هذه الصلاحية إلى الشركة المصنعة للطائرات.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأنها أبلغت شركة بوينغ، التي لم تتمكن من تسليم أي طائرات جديدة من هذا الطراز منذ مايو الماضي بسبب عيوب في الإنتاج، بقرارها اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة أنه بمجرد استئناف عمليات تسليم طائرات 787، فإنها ستجري عمليات التفتيش النهائية وتحتفظ بصلاحية السماح بعمل كل طائرة جديدة حتى تتأكد من أن مراقبة الجودة والتصنيع في بوينغ "تنتج باستمرار طائرات 787 التي تلبي معايير التصميم التي وضعتها الإدارة"، مضيفة: "يجب أن يكون لدى بوينغ خطة للتعامل مع الطائرات التي تحتاج إلى مراجعة وتعديلات".

في السياق ذاته، قالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان "سيسمح هذا للوكالة بتأكيد فاعلية الإجراءات التي اتخذتها بوينغ لتحسين عملية تصنيع 787".

وتعاني الطائرة 787، وهي طائرة أكبر من طائرة 737، من عيوب في الإنتاج مثل الفجوات غير المقبولة في جسم الطائرة. توقفت عمليات التسليم لفترة وجيزة في أواخر عام 2020، ثم مرة أخرى في مايو 2021 ولم تستأنف.

المصدر: AP