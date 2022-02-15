 
مباشر

فرنسا تقر قانون"الاعتذار" من جزائريين قاتلوا مع جيشها

أخبار العالم

فرنسا تقر قانون
AP البرلمان الفرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sefo

صادق البرلمان الفرنسي على قانون "الاعتذار من الحركيين"، وهم الجزائريون الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال استعمار الجزائر.  

إقرأ المزيد
مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون
مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون "اعتذار" من "الحركي الجزائريين"

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي "الحركيين"، وطلب "الصفح" من الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا، ويقولون إنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.

 

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا