تفاديا للمواجهة مع روسيا.. إسرائيل ترفض مبادرة لتزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل أوقفت تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، تفاديا للمواجهة مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أن تل أبيب تفعل كل شيء حتى لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من ناحية والروس من ناحية أخرى.

وأفادت بأن إسرائيل وجدت نفسها في العام الماضي في وضع معقد، عندما طلبت كييف من واشنطن التزود بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث قالت إن "مثل هذه التجهيزات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في أزمة شديدة مع موسكو".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أطلقت في صيف 2021 سلسلة من التحركات في محاولة لمنع الصدام مع الأمريكيين والأوكرانيين في القضية ونجحت في إزالة الموضوع من جدول الأعمال، وأعرب مسؤولون في أوكرانيا عن خيبة أملهم من موقف تل أبيب.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن إدارة بايدن وقادة الكونغرس تفهموا الحذر الإسرائيلي لاسيما بالنظر إلى الأوضاع في سوريا والتواجد الروسي هناك، وبالتالي تصرفوا "بحساسية ومسؤولية" تجاه الملف.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"