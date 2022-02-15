الاتحاد الأوروبي يدين دعوة البرلمان الروسي الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي شرق أوكرانيا

دان الاتحاد الأوروبي "بشدة" مطالبة مجلس "الدوما" الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، معتبرا هذا الاعتراف "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

وجاء في بيان صدر عن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة مطالبة مجلس الدوما الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا".

وأضاف: "هذا الاعتراف سيمثل "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

The EU strongly condemns the Russian State Duma’s decision to submit a call to President Putin to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities. This recognition would be a clear violation of the Minsk agreements. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 15, 2022

وأيد مجلس الدوما اليوم بأغلبية الأصوات مسودة مطالبة الرئيس الروسي بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بمبادرة رفعها الحزب الشيوعي الروسي.

المصدر: "تاس"