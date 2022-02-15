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الاتحاد الأوروبي يدين دعوة البرلمان الروسي الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي شرق أوكرانيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين دعوة البرلمان الروسي الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي شرق أوكرانيا
Sputnik
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - أرشيف
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دان الاتحاد الأوروبي "بشدة" مطالبة مجلس "الدوما" الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، معتبرا هذا الاعتراف "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

وجاء في بيان صدر عن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة مطالبة مجلس الدوما الروسي الرئيس فلاديمير بوتين ب عن أوكرانيا".

وأضاف: "هذا الاعتراف سيمثل "انتهاكا صارخا ".

وأيد مجلس الدوما اليوم بأغلبية الأصوات مسودة مطالبة الرئيس الروسي بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بمبادرة رفعها الحزب الشيوعي الروسي.

المصدر: "تاس"

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