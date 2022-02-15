اليابان تجدد تأكيد "دعمها الثابت" لوحدة الأراضي الأوكرانية

جددت اليابان دعمها الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وأعرب رئيس وزرائها فوميو كيشيدا عن "قلقه البالغ" إزاء توتر الوضع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كيشيدا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وحث فيه على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وأضاف أن اليابان مستعدة أيضا لتقديم المساعدة لأوكرانيا على شكل قروض بقيمة 100 مليون دولار على الأقل.

وتزامن الاتصال مع بدء محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار ألألماني أولاف شولتس.

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وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن "قلق بالغ" بشأن الوضع، وحثّ على التوصل إلى حل دبلوماسي، وقال إنه "في حال حصول اجتياح روسي، سنتعامل معه بشكل مناسب، بما يشمل فرض العقوبات، بالتعاون مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي".

وقبل الاتصال، تحدث كيشيدا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، وتعهد الجانبان "باستمرار التعاون الوثيق لوقف التصعيد".

وسعت طوكيو إلى إظهار دعمها لحلفائها الأوروبيين بتقديم واردات من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تهدئة المخاوف من أزمة الامدادات إذا أدت التوترات حول أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات الطاقة.

المصدر: "أ ف ب"