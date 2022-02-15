ستولتنبيرغ: قرار قمة بوخارست للناتو بشأن أوكرانيا لا يزال نافذا

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ تمسك الحلف بقراره السابق فتح أفق العضوية فيه أمام أوكرانيا.

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وقال ستولتنبيرغ لوكالة "إنترفاكس - أوكرانيا" ردا على سؤال عن إمكانية أن يعيد الحلف النظر في القرار المتخذ من قبل قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الرومانية عام 2003: "قرار بوخارست لا يزال نافذا. الناتو على يقين أن من حق جميع الدول اختيار طريقها، وأبواب الناتو تبقى مفتوحة".

وأعرب الأمين العام عن قناعته بأن توسع الناتو "كان نجاحا كبيرا"، لأنه جاء كـ "توسع للديمقراطية والحرية والاستقرار في أوروبا كلها ولمدة عقود من الزمن"، مشددا على أن "هذا القرار يبقى نافذا".

وكانت موسكو أكدت مرارا إصرارها على تخلي الناتو عن التمدد شرقا عبر منح أوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة العضوية فيه، ضمن الخطوات الغربية الأخرى التي تراها روسيا ضرورية لضمان أمنها.

المصدر: "إنترفاكس"