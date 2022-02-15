دراغي يشارك في اجتماع باريس حول التواجد الأوروبي بمنطقة الساحل الإفريقي

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيزور فرنسا، غدا الأربعاء، للمشاركة في عشاء عمل حول "مشاورات وآفاق الانخراط بمنطقة الساحل" الإفريقي بقصر الإليزيه.

وتعتزم الدول الاوروبية المشاركة في قوة "تاكوبا" على المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي إعادة تموضع القوة وذلك إثر إعلان المجلس العسكري الانتقالي في باماكو عن رفضه لتواجد عناصرها داخل حدوده، على خلفية تفجر أزمة دبلوماسية كبيرة بين فرنسا ومالي.

ويأتي الاجتماع الباريسي عشية قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

المصدر: "آكي"