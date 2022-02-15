ستولتنبرغ: الناتو يشعر "ببعض التفاؤل" وينتظر "إشارات حقيقية "من موسكو

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يشعر "ببعض التفاؤل" فيما يتعلق بالإشارات الواردة من موسكو، التي تفيد بأن الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا ستستمر.

ووفقا لأمين عام الناتو، لا يرى الحلف حتى الآن مؤشرات حقيقية على تهدئة التوترات حول أوكرانيا.

وذكر ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع دول الناتو سيناقشون في يومي 16 و 17 فبراير، قضايا تعزيز الدفاع، ومع وزيري الدفاع في جورجيا وأوكرانيا الوضع في منطقة البحر الأسود.

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وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الناتو مستعد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع روسيا الاتحادية حول أوكرانيا ومراقبة التسلح.

المصدر: تاس