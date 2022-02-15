مكتب زيلينسكي يعتبر عودة القوات الروسية إلى مواقعها "إشارة صحيحة"

قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن المكتب نظر بشكل إيجابي إلى معلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية.

واعتبرت كييف عودة القوات الروسية إلى مواقعها "انسحابا" من حدودها.

وقال بودولاك: "مما لا شك فيه أن الأنباء الواضحة المحددة تماما عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة".

بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، إن كييف ستصدق بتهدئة الموقف عندما ترى انسحاب القوات الروسية.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، قال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الوحدات التابعة للدائرتين العسكريتين الجنوبية والغربية، باشرت بعد إنجاز مهامها في المناورات، بالانتقال إلى مواقع تمركزها الدائمة.

وفي وقت لاحق، نشرت الدفاع الروسية، شريطا مصورا لعملية تحميل المدرعات بعد انتهاء التدريبات.

المصدر: تاس