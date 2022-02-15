سوليفان: نضطر دائما لإقناع ألمانيا عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على روسيا

قال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن الولايات المتحدة ممتعضة من موقف ألمانيا تجاه العقوبات ضد روسيا.

وأضاف سوليفان، في كلمة أمام أعضاء مجلس النواب خلال إحاطة دورية حول الوضع في أوكرانيا: "نضطر دائما لإقناع بعض الحلفاء، وخاصة ألمانيا عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على روسيا".

وشدد المستشار، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنتظر هذه المرة، رد فعل قوي متعدد الجنسيات.

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تنتقد دول الغرب، روسيا وتتهمها بزيادة توتر الوضع حول أوكرانيا وحشد قواتها على الحدود لغزو هذه الدولة.

وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع وتقول باستمرار إنها لا تهدد أي أحد، وإن كل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي