صحفي أمريكي: زيلينسكي نادم على اللعب بشائعات "الغزو الروسي"

رأى أحد صحفيي مجلة "تايم" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيد عن وعي شائعات عن غزو روسي وشيك، إلا أن الوضع مع الهستيريا العسكرية خرج عن السيطرة وهو يضر بأوكرانيا وحدها.

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ونقل الصحفي سيمون شوستر في تغريدة على "تويتر" عن مقرب من الرئيس الأوكراني، أن زيلينسكي يأسف لأنه حاول استغلال المشاعر المعادية لروسيا في الغرب، رغبة في جني فوائد.

وكتب الصحفي الأمريكي بهذا الشأن يقول: "أخبرني مصدر مقرب من زيلينسكي أن الولايات المتحدة لأول مرة حذرت فريقه من غزو روسي في الخريف الماضي، مشيرة إلى احتمال 80٪. لم يصدق الأوكرانيون هذا الأمر، لكنهم رأوا آفاقا لمزيد من المساعدات، والمزيد من الاهتمام، ولعبوا .. والآن يأسفون. الاهتمام كبير للغاية".

وكانت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في الناتو قد اتهموا في الأشهر الأخيرة، موسكو بالتخطيط "لغزو" أوكرانيا. وبحسب تقارير إعلامية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للقادة الأوروبيين إن روسيا "ستهاجم" جارتها في 16 فبراير.

ونفى الكرملين ووزارة الخارجية الروسية جميع الاتهامات، مؤكدين أن الروس لا يشاركون في الصراع الأوكراني الداخلي ولا ينتهكون أي اتفاقيات، على عكس كييف التي ترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك.

وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في توريد أسلحة بمليارات الدولارات، فيما يتواصل إضافة إلى ذلك، وصول المدربين العسكريين الأجانب إلى أوكرانيا، فيما دعت موسكو مرارا إلى وقف ضخ الأسلحة في المنطقة، لأن ذلك قد يدفع كييف إلى الدخول في مغامرات عسكرية.

المصدر: تاس