الدفاع الروسية تنشر لقطات لعودة دبابات روسية بعد انتهاء التدريبات

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحميل معدات عسكرية على منصات السكك الحديدية، الأمر الذي يؤكد عودة المعدات الروسية بعد انتهاء التدريبات واسعة النطاق.

وتظهر عدد من مقاطع الفيديو لقطات اقتراب قافلة دبابات، ومركبات عسكرية من منصات السكك الحديدية وعملية تحميلها عليها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين في وقت سابق من هذا اليوم، أن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأت إعادة قواتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

المصدر: نوفوستي