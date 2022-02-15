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سيناتور روسي يكشف مكمن "الخطورة" في نقل السفارة الأمريكية بأوكرانيا من العاصمة

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سيناتور روسي يكشف مكمن
Sputnik
السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف
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لفت السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، إلى خطورة قرار نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى مدينة لفوف الواقعة في غرب أوكرانيا.

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الولايات المتحدة تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف
الولايات المتحدة تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف

وكتب بوشكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى لفوف يعني أن واشنطن مستعدة للتوقف عن اعتبار كييف العاصمة الرسمية لأوكرانيا".

كما عبر عن دهشته من سكوت السلطات الأوكرانية على "فرار" السفارة الأمريكية من كييف، مشيرا إلى أن هذا قد يعني "وجود اتفاق على عدم منع الأمريكيين من تأدية دورهم".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، نقل السفارة الأمريكية في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف تقع في غرب هذا البلد. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن نقل السفارة الأمريكية إلى لفوف لا يعني التخلي عن تأييد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، مضيفا أن قرار بلاده جاء تحسبا لاحتمال ظهور مخاطر في حال "التوغل الروسي" في أوكرانيا. وشدد على أن السفارة الأمريكية ستعود إلى كييف عندما تزول المخاطر.

المصدر: تلغرام

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