توقيف أحد كبار قادة سلاح الجو الملكي البريطاني بعد "مشاهدته عاريا" خارج منزله

أفادت صحيفة "الغارديان" بأنه "تم توقيف أحد كبار قادة سلاح الجو الملكي البريطاني عن الخدمة بعد مزاعم بأنه كشف نفسه للجيران وظهر عاريا".

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ونقلت الصحيفة أن "المارشال الجوي أندرو تورنر قد اعتذر للجيران بعد أن قالوا إنهم رأوه عاريا في مزرعة بمنزله في أوكسفوردشاير".

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "نحن على علم بمسألة تتعلق بضابط تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي خضعت لتحقيق الشرطة، وتم إيقاف الضابط عن العمل دون تحيز".

وبحسب ما ورد للصحيفة، أوض سايمون هربرت، الذي يعيش بالقرب من تورنر، أنه قلق بخصوص "رفاهية" جاره بعد رؤيته خارج منزله، واتصل بشرطة "ذامث فالاي"، التي بدأت التحقيق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شريك هربرت وابنته المراهقة كانا "منزعجين حقا" بعد الحادث المزعوم.

ووفق ما أفيد، أوضح رقيب محقق لهيربرت في المراسلات: "السيد تورنر وافق على قرار المجتمع والشروط التي ناقشناها، لذلك، يرجى توقع وصول خطاب اعتذار مكتوب".

ومع ذلك، قيل إن الأسرة غير راضية عن الرسالة، الموقعة بحرف واحد فقط بدلا من اسم المارشال الجوي، والتي يعتبرونها فشلا في الاعتراف بخطورة سلوكه المزعوم".

وقال محامي تورنر لصحيفة "ديلي ميل" إن الادعاءات "غير دقيقة" و"كيدية"، إن "القضية لم تتم ملاحقتها على الرغم من أن المزاعم كانت "موضوع تحقيق مطول من قبل الشرطة ومراجعة من قبل CPS.

وتمت الإشارة إلى أن هربرت قال في إفادة شاهد أنه كان يعمل على سياج عندما اتصل به شريكه وطلب منه أن ينظر في مزرعة جاره، وأضاف زاعما: "كنت على بعد حوالي 30 مترا من أندرو في هذه المرحلة، ولم أقم برؤيته إلا لمدة ثانية أو نحو ذلك، وهي فترة كافية لأدرك أنه كان أندرو وكان عاريا"، وتساءل "عما إذا كان هناك أي أطفال في المنطقة قد يصادفون أندرو عاريا".

وأضاف هربرت: "كان أندرو لا يزال في نفس الزاوية من حظيرته وعندما اقتربت رأيت وجهه وهو يستدير نحوي وكان يصدم أو يفاجأ..استطعت أن أرى أن أندرو كان عاريا بالكامل، ولا حتى يرتدي حذاء".

يتحمل المشير الجو ، الذي يحمل لقب نائب القائد، المسؤولية عن المجالات الرئيسية لاستراتيجية سلاح الجو الملكي التي تغطي الموارد البشرية، والمعدات، والرقمية، والتدريب، والبنية التحتية.

وقد عمل كطيار مروحي في جولات عملياتية في إيرلندا الشمالية والمملكة العربية السعودية والعراق والبوسنة وأفغانستان، وقاد جناح طيران القوات الخاصة، وحصل على OBE في 2003 و CBE في 2010.

المصدر: "الغارديان"