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على خطى واشنطن لندن تنقل بعض موظفي سفارتها إلى لفوف

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على خطى واشنطن لندن تنقل بعض موظفي سفارتها إلى لفوف
Sputnik
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قالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إنه تم نقل عدد من موظفي السفارة البريطانية من كييف إلى لفوف على خلفية التهديد المزعوم بغزو روسيا لأوكرانيا.

وأكدت الوزيرة، أن السفارة البريطانية في كييف لا تزال مستمرة في عملها في الوقت الراهن.

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وأضافت في مقابلة مع قناة " سكاي نيوز": "قمنا بنقل بعض موظفينا إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، لكننا نحتفظ بوجود دبلوماسي في كييف. نعتزم الاستمرار في ذلك، لكننا بالتأكيد نراقب الوضع في أوكرانيا باستمرار حتى نتمكن من مساعدة المواطنين البريطانيين وفي الوقت نفسه ضمان سلامة موظفينا".

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وشددت الوزيرة على أنه "لا يزال من السابق لأوانه" مناقشة السؤال حول عدد اللاجئين من أوكرانيا الذين يمكن أن تستقبلهم بريطانيا في حالة حدوث نزاع.

المصدر: تاس

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