طهران: واشنطن تسرق أموال الشعب الأفغاني

علقت الخارجية الإيرانية على قرار واشنطن مصادرة أصول البنك المركزي الأفغاني، معتبرة أنه من خلال هذا القرار، فإن "الولايات المتحدة فعلا تسرق أموال الشعب الأفغاني".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية: "الولايات المتحدة فعلا تسرق أموال الشعب الأفغاني من خلال مصادرة أصول البنك المركزي الأفغاني، وذلك تحت ذريعة لا علاقة للشعب الأفغاني بها إطلاقا".

امریکا با مصادره اموال بانک مرکزي افغانستان در حقیقت پول این مردم را می دزدد !

به بهانه ای که هیچ ارتباطی به این مردم ندارد. https://t.co/sztHIUioGZ — rasoul mousavi (@rasmou) February 14, 2022

وبعد خروج قواتها من أفغانستان في أغسطس 2021، جمدت الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر تنفيذي يقضي بتجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إلى أن إدارة بايدن تعتزم "تسهيل الوصول" إلى 3.5 مليار دولار أو أقل بقليل من هذا المبلغ بغية استخدامه "لفائدة الشعب الأفغاني ومستقبل أفغانستان"، دون منح حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد الوصول إليها.

المصدر: RT