وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ستولتنبرغ التعاون الدبلوماسي مع روسيا

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث بالهاتف أمس مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ التعاون الدبلوماسي مع روسيا في سياق الوضع حول أوكرانيا.

ووفقا له، تحدث الجانبان، "عن التفاعل الدبلوماسي الأخير مع روسيا وضرورة تخفيف التوتر من جانب روسيا".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهمية الحفاظ على وسائل ناجعة للردع والدفاع، وأكدا أيضا أن تصرفات روسيا ستؤدي في النهاية إلى النتيجة المعاكسة للنتيجة المرجوة - إلى تعزيز الناتو وتقوية الوحدة في الحلف، والاستعداد للردع والحماية على طول جناحه الشرقي.

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وذكر المتحدث، أن أوستن وستولتنبرغ ركزا "على التحضير لاجتماع وزراء دفاع الناتو هذا الأسبوع ومواصلة تكييف الحلف في المجال العسكري".

وقال كيربي: "أشار ستولتنبرغ، إلى جهود أوستن لجعل الناتو أقوى سياسيا وإعطاء الحلف رؤية شاملة".

المصدر: تاس