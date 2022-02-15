زاخاروفا: تصريحات كوليبا حول اتفاقيات مينسك مهزلة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الشروط "الروسية" لتنفيذ اتفاقيات مينسك ليست موجودة، مضيفة أنه توجد هناك فطرة سليمة.

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وقالت زاخاروفا لبرنامج "سولوفيوف لايف": "لا توجد هناك أي شروط "روسية" إلا التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة. هل يمكن وصف ذلك بأنه الظروف "الروسية أم الفطرة السليمة لا غير. والشيء الوحيد الذي نتحدث عنه وهو أصبح شعارا – وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك كما هو مكتوب".

واستخلصت زاخاروفا أن الحديث يدور عن "مهزلة حقيقية تستخدمها النخبة السياسية الأوكرانية، نظام كييف ليحل محل العمل على تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وأوضحت: "لا توجد لديهم القوة والشجاعة ليقولوا إنهم لم يعودوا ملتزمين باتفاقيات مينسك ولن ينفذونها - ليس لديهم القوة لعمل ذلك، لأنهم يدركون أن المجتمع الدولي كله، على العكس من ذلك، يؤكد أهميتها وغياب أي بديل لها".

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تنفيذ اتفاقيات مينسك "بشروط روسية" أمر مستحيل.

المصدر: نوفوستي