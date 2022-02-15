الولايات المتحدة.. رصد سلالة من إنفلونزا الطيور في كنتاكي وفيرجينيا

قال مسؤولو الصحة، إنهم رصدوا سلالة من إنفلونزا الطيور في كنتاكي وفيرجينيا، تشير إلى تفشي الإنفلونزا بعد نفوق 30 ألف ديك رومي في مزرعة في إنديانا الأسبوع الماضي.

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وأكدت خدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (APHIS)، وجود إنفلونزا الطيور في قطيع من الدجاج التجاري في مقاطعة فولتون، كنتاكي، وقطيع من الطيور مختلطة الأنواع في مقاطعة فوكوير، فيرجينيا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الدجاج في القطيعين المصابة بالإنفلونزا، سيتم عزلها وقتلها، مضيفة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.

وفرض مسؤولو الدولة، الحجر الصحي على المباني المتضررة بالإنفلونزا، وسيتم إخلاء الطيور الموجودة في الممتلكات لمنع انتشار المرض.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن اكتشافات إنفلونزا الطيور لا يمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.

المصدر: the hill