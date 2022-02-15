وزير الخارجية الإيطالي يتوجه إلى كييف وقد يزور موسكو

أعلنت الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن "تواصل" مرتقب معه قريبا.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها الاثنين إن زيارة دي مايو إلى كييف تأتي في "إطار عمل إيطاليا المستمر لتيسير تخفيف حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الحالية".

وأشار البيان إلى أن "دي مايو سيجدد دعم إيطاليا الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بالتنسيق الوثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والحلفاء في شمال الأطلسي".

وأضاف: "في ذات الوقت، سيؤكد الوزير دعم إيطاليا الثابت لكل جهد تفاوضي، بما في ذلك في إطار اتفاقيات مينسك وصيغة نورماندي، من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للمواجهة الجارية" بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها في الخارجية الإيطالية ، قولها إنه بعد زيارة دي مايو إلى كييف، "رحلته المحتملة إلى موسكو قيد الإعداد".

وأمس الاثنين تحدث لافروف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن "تواصل" مع دي مايو في اليومين المقبلين، وقال "نظرائي (وزراء الخارجية) يتواصلون معي، وغدا سيأتي وزير الخارجية البولندي وخلال يومين وزير الخارجية الإيطالي".

المصدر: "آكي" + "تاس"