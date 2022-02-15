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بوليانسكي: واشنطن ربما تحضر لاستفزاز في أوكرانيا

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بوليانسكي: واشنطن ربما تحضر لاستفزاز في أوكرانيا
Sputnik
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قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه ربما يتم التحضير لاستفزاز في أوكرانيا من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأضاف خلال رده على سؤال حول هدف واشنطن من إثارة الهستيريا حول "الغزو الروسي": "أعتقد أن هذه عملية إلهاء في محاولة لنقل مخاوفنا الأكثر أهمية إلى بعض القضايا الثانوية المتعلقة بأوكرانيا. قد لا تبدو تافهة، ولكن فيما يتعلق بقضايا الأمن العالمي لبلدي، فهي بالتأكيد غير مهمة. هذا هو أحد الافتراضات. لكن هناك احتمال آخر في غاية الخطورة: ربما تخطط الولايات المتحدة أو حلفاؤها بالفعل لنوع من الاستفزاز بمشاركة القوات الأوكرانية على خط التماس".

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحديث لا يدور فقط عن الجيش الأوكراني، بل وعن القوميين والمتطوعين أصحاب وجهات النظر اليمينية المتطرفة، الذين لا يخضعون لسلطات كييف ولديهم قادتهم وسلوكهم الخاص.

المصدر: نوفوستي

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