سفن أسطول البحر الأسود الروسي تدمر غواصة للعدو المفترض

قال قسم الدعم الإعلامي بأسطول البحر الأسود، في بيانه اليوم، إن مجموعة من سفن هذا الأسطول نفذت تدريبات في البحر الأسود، تضمنت رميا بالمدفعية وتدمير غواصة للعدو المفترض.

وأضاف البيان: "قامت سفن أسطول البحر الأسود بتنفيذ رمي مدفعي قتالي، والتدرب على البحث عن غواصة للعدو المفترض وتدميرها، وكذلك تم التدرب على الدفاع الجوي خلال العبور البحري".

وبالإضافة إلى المناورات التكتيكية في البحر، تدربت أطقم السفن على الدفاع عن ساحل شبه جزيرة القرم، وقواعد قوات الأسطول، وكذلك الممرات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري.

Корабли Черноморского флота в рамках учений провели тактические маневры и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщила пресс-служба ЧМФ.



В Черном море корабли отработали ведение морского артиллерийского боя, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. pic.twitter.com/K7buDQ8ZGR — Известия (@izvestia_ru) February 15, 2022

وتشارك في التمرين أكثر من 30 سفينة حربية من مختلف الفئات من مختلف الأساطيل الروسية: فرقاطات، وسفن دورية، وسفن صاروخية صغيرة، وسفن إنزال، وسفن صغيرة مضادة للغواصات، وكذلك سفن مكافحة الألغام.

المصدر: نوفوستي