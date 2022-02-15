رئيس مجلس الدولة الإيطالي يشك في أن بوتين يريد غزو أوكرانيا

قال فرانكو فراتيني رئيس مجلس الدولة الإيطالي، إنه لا يعتقد أن روسيا تريد غزو أوكرانيا، لكن هناك حاجة إلى بعض الإشارات المطمئنة.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يقول الجميع إن روسيا تريد غزو أوكرانيا. لا أعتقد أنها تريد ذلك، ولكن هناك حاجة إلى بعض الإشارات المهدئة. وإلا فإننا سنعود إلى سنوات الحرب الباردة، عندما نشر الجميع قواتهم، وبعد ذلك ولحسن الحظ، لم يقم أحد برمي القنبلة. لكن إذا وقع حادث ما على الحدود، فستنجم عنه عواقب جدية".

ووفقا له، لا توجد لدى روسيا أية رغبة في غزو أوكرانيا، وهي لن تستفيد من مثل هذا التطور للأحداث.

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وتابع السياسي الإيطالي القول: "من الواضح أن روسيا معنية، في عدم ابتلاعها من قبل الصين في تحالف أحادي حيث يوجد خطر أن ينتهي الأمر إلى سيطرة الصين وحدها على قيادة هذا التحالف. وثانيا، روسيا معنية بالحوار مع الغرب، لأن قضية الطاقة، على سبيل المثال، تجعل هذا الحوار حتميا".

وقال رئيس مجلس الدولة الإيطالي: "لا اعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر بغزو عسكري لأوكرانيا. أعتقد أنه من أجل حل هذه الأزمة ولكي يحفظ الجميع، كما يقولون، ماء الوجه، يجب على الجميع إعطاء إشارة بخصوص الحوار. لقد أرسل بوتين مثل هذه الإشارات، وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بذلك بطريقة واضحة للغاية".

المصدر: نوفوستي