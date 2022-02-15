انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

بدأت في كوريا الجنوبية الحملة الانتخابية الرئاسية، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 22 يوما، ما يسمح للمرشحين بإطلاق حملات إعلانية لجذب الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في 9 مارس القادم.

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وقد سجل 14 شخصا رغباتهم في الترشح لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مراقبة الانتخابات.

خلال فترة الحملة الرسمية، يسمح للمرشحين بطباعة برامجهم الحزبية ومواد الحملة الأخرى في الصحف حتى 70 مرة، والقيام بحملات إعلانية تلفزيونية وإذاعية لمدة تصل إلى دقيقة حتى 30 مرة لكل قناة.

وسيتمكن المرشحون من إلقاء الخطب في الأماكن المفتوحة بمساعدة المركبات ومكبرات الصوت بين الساعة 6 صباحا و11 مساء. كما سيسمح للعاملين والمتطوعين في الحملات بالغناء والرقص وترديد شعارات الحملة.

ويمنع نشر نتائج الاستطلاع قبل الانتخابات بستة أيام، أو اعتبارا من 3 مارس القادم، لمنع النتائج من التأثير على خيارات الناخبين. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تجرى بعد تخفيض سن الاقتراع القانوني من 19 إلى 18 عاما في عام 2020.

بموجب مشروع قانون أقرته الجمعية الوطنية أمس الاثنين، سيتمكن مرضى كورونا ومن يخضعون للحجر الصحي أيضا من التصويت في يوم الانتخابات من الساعة 6 مساء حتى 7:30 مساء، بعد انتهاء التصويت المنتظم.

المصدر: يونهاب