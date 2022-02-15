رئيس مجلس الدولة الإيطالي: بوتين كان محقا في خطاب ميونيخ قبل 15 عاما

قال فرانكو فراتيني رئيس مجلس الدولة الإيطالي، إن رئيس روسيا فلاديمير بوتين كان محقا، عندما تحدث في فبراير 2007 في مؤتمر ميونيخ للأمن عن ضرورة تخطي العالم أحادية القطب.

وأضاف السياسي الأوروبي المعروف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "في هذا الصدد، كان الرئيس بوتين على حق في عام 2007 عندما قال إنه يجب علينا تجاوز القطبية الأحادية، أي الرؤية القائلة بأن الولايات المتحدة هي الشرطي العالمي الذي يفرض النظام في كل مكان".

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ووفقا له، تغير العالم كثيرا خلال الـ15 عاما الماضية، وأدرك الأمريكيون نفسهم أنه لم يعد من الممكن الحفاظ على أحادية القطب. وقال: "لقد فهموا هذا لأن الصين والهند وروسيا جعلت التعددية القطبية والتعاون الجديد خلال هذه السنوات، ضرورة حتمية، وهو ربما ما لم يكن يرغب به الرئيس جورج بوش الابن في عام 2007".

في 10 فبراير، مر 15 عاما على إلقاء بوتين كلمته الشهيرة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، التي انتقد خلالها بشدة السياسة الخارجية الأمريكية وفكرة النظام العالمي أحادي القطب، وانتقد خطط توسع الناتو.

المصدر: نوفوستي