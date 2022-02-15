الولايات المتحدة تقترح تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل إلى مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده اقترحت تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار دولار.

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وجاء في بيان صدر عن بلينكن أمس الاثنين: "تقترح السلطات الأمريكية تقديم ضمانات ديون سيادية بقيمة تصل إلى مليار دولار لأوكرانيا لدعم برنامجها للإصلاحات الاقتصادية ومواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "سيعزز هذا المقترح بالإضافة إلى اتصالات الشريك الثابتة بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة السبع الكبار والأطراف الأخرى التي تقدم المساعدة الثنائية، قدرة أوكرانيا على ضمان استقرارها الاقتصادي والنمو وازدهار الناس في مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار من جانب روسيا".

المصدر: تاس