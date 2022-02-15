البنتاغون يرحب بتصريح شويغو حول انتهاء تدريبات عسكرية

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، بأن البنتاغون يرحب بكلمات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول الانتهاء من جزء من التدريبات العسكرية.

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وقال كيربي: "لا أجادل تصريحه (تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو) أنه ينهي التدريبات العسكرية. لكنه يواصل حشد القوات على طول الحدود الأوكرانية".

وأضاف: "لا يمكننا إلا الترحيب بشفافيتهم بشأن التدريبات العسكرية. لكنهم لا يتمسكون بالشفافية على الإطلاق بشأن الحشد الواسع لقواتهم. وسيكون من الغريب أن نفكر في أنهم قاموا بنقل القوات إلى الحدود الأوكرانية وإلى بيلاروس لإجراء التدريبات الشتوية فحسب".

وأكد كيربي أن الطرق الدبلوماسية لتسوية الأزمة حول أوكرانيا لا تزال مفتوحة، داعيا لإعادة القوات الروسية إلى أماكن مرابطتها الدائمة من أجل تخفيف حدة التوتر.

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بأن "جزءا من التدريبات العسكرية تقترب من نهايتها، فيما سيكتمل الجزء الآخر منها قريبا".

المصدر: تاس