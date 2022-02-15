صحيفة: واشنطن شكلت منذ نوفمبر فريق رد على "غزو روسيا لأوكرانيا"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الاثنين، إنه تم في نوفمبر الماضي تشكيل مجموعة خبراء ميدانية بالبيت الأبيض لصياغة رد أمريكي على "غزو روسيا لأوكرانيا".

وحينذاك طلب مساعد رئيس الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، من مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي أليكس بيك، البدء بتشكيل المجموعة التي ضمت في قوامها خبراء من وزارات الخارجية والدفاع والطاقة والمالية والأمن الداخلي، وكذلك من الاستخبارات وغيرها.

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وقامت المجموعة بوضع تعليمات، تحدد مجموعة من إجراءات الرد السريع من جانب واشنطن بعد اليوم الأول للغزو الروسي المزعوم، وكذلك خلال أول أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشت التعليمات، أمن السفارة الأمريكية في كييف، وطرق حل مشكلة اللاجئين الأوكرانيين، وفرض عقوبات محددة ضد روسيا، ومكافحة الهجمات السيبرانية، فضلا عن الخطوات المحتملة التي يمكن لروسيا اتخاذها ردا على العقوبات.

ويذكر أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: تاس