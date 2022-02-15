واشنطن توصي الأمريكيين بمغادرة بيلاروس وترانسنيستريا على الفور

أوصت السلطات الأمريكية مواطنيها، بمغادرة بيلاروس وكذلك ترانسنيستريا غير المعترف بها، على الفور في ضوء الوضع حول أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر أمس الاثنين عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب على "المواطنين الأمريكيين في بيلاروسي مغادرة هذه الدولة على الفور" والامتناع عن زيارتها في الوقت الراهن.

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وزعمت الوزارة الأمريكية في بيانها، أن سبب طلبها هذا، هو وجود "حشد غير عادي ومثير للقلق للقوات الروسية على طول حدود بيلاروس مع أوكرانيا".

وفي بيان آخر، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم زيارة مولدوفا.

وقالت في بيانها، إن على "مواطني الولايات المتحدة في ترانسنيستريا، أن يغادروها على الفور".

وكأحد الأسباب الداعية لذلك، تم الاستشهاد بـ "نشاط عسكري روسي غير عادي ومثير للقلق حول أوكرانيا".

المصدر: تاس