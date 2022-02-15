 
مباشر

القضاء الأمريكي يبقي على الروسي المتهم بتبييض مليارات الدولارات بالعملات الرقمية رهن الحبس

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يبقي على الروسي المتهم بتبييض مليارات الدولارات بالعملات الرقمية رهن الحبس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se73

رفضت محكمة أمريكية طلب دفاع المواطن الروسي إيليا ليختنشتين الإفراج عنه بكفالة في قضية تبييض أموال بالعملة الرقمية "بيتكوين".

وقضت المحكمة في واشنطن يوم الاثنين، بأن يبقى ليختنشتين رهن الحبس.

وفي الوقت ذاته، قررت المحكمة الإفراج عن زوجته هيذر مورغان، المتهمة في القضية ذاتها، ما أن يتم ضمان المراقبة الدائمة لتنقلاتها بواسطة السوار الإلكتروني.

إقرأ المزيد
القضاء الأمريكي يلغي قرار الإفراج بكفالة عن مواطن روسي يتهم بسرقة 119 ألف عملة بيتكوين
القضاء الأمريكي يلغي قرار الإفراج بكفالة عن مواطن روسي يتهم بسرقة 119 ألف عملة بيتكوين

يذكر أن أجهزة الأمن الأمريكية اعتقلت الزوجين إيليا ليختنشتين الذي يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، والأمريكية هيذر مورغان للاشتباه بضلوعهما في اختراق بورصة الكترونية للعملات الرقمية "بيتفاينكس" في عام 2016، وصادرت منهما 3.6 مليار دولار بعملة "بيتكوين" الرقمية.

ويتهم الزوجان بمحالة تبييض مبلغ 119 ألف بيتكوين مسروقة.

وفي وقت لاحق أصدرت محكمة أمريكية قرارا يتيح الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها الإجمالي 8 ملايين دولار (5 ملايين مقابل الرجل و3 ملايين مقابل زوجته)، لكن محكمة أخرى أوقفت سريان هذا الحكم يوم الأربعاء الماضي 9 فبراير.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا