زاخاروفا: زيلينسكي كشف أن الولايات المتحدة ليست صديقة لأوكرانيا

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مطالبة الرئيس الأوكراني المسؤولين الفارّين خوفا من "الغزو الروسي" بالعودة، تظهر أن "واشنطن ليست صديقة كييف، وإنما العدو الحقيقي لها".

وكتبت على "تيليغرام": بعد أن طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "بعودة المسؤولين والأوليغارشيين والنواب الذين غادروا البلاد خوفا من الحرب وعدم الرغبة في الدفاع عن وطنهم، اتضح أن عدو هذه الدولة ليست روسيا".

وأضافت: "اتضح أن هؤلاء فروا بعد أن صرح رئيس أوكرانيا بأن الإعلان عن موعد الغزو هو تخويف".

وتابعت: "بعد أن أعلن رئيس أوكرانيا أن لديه كل المعلومات الاستخبارية عن المعتدي، أصبح الجيش الأوكراني أقوى من أي وقت مضى، وستجري أحداث واسعة النطاق في أوكرانيا في التاريخ الذي أعلنه الأمريكيون".

من جهته، أعلن زيلينسكي في وقت سابق أنه وقع مرسوما بإعلان الـ16 من فبراير من كل عام "يوم الوحدة" في أوكرانيا، مؤكدا أن كييف "تسعى للسلام" وحل كل القضايا عبر المفاوضات.

المصدر: "تاس"