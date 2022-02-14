الخارجية الأمريكية: لم نتلق الرد الروسي بعد على رسالتنا بشأن الأمن

أكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تتلق بعد الجواب الروسي على الرسالة الأمريكية التي وجهتها واشنطن ردا على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال بهذا الصدد: "لم نتلقاه بعد".

وأضاف أن الخطوات الدبلوماسية اللاحقة ستعتمد على الرد الروسي، مشيرا إلى أنه "لم تحدث بعد أي مناقشات محددة ومن غير المعروف متى قد تجرى هذه المناقشات".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لم تر بعد أي دليل حقيقي على وقف التصعيد".

وعن انضمام أوكانيا إلى الناتو مستقبلا، قال برايس إن لا أحد يستطيع اتخاذ القرار نيابة عن أوكرانيا وفرض القرار عليها أو على أي بلد آخر.

وأعرب عن قلق واشنطن إزاء دعم الصين للموقف الروسي تجاه الأمن الأوروبي، مضيفا أن ذلك "يزعزع الوضع في أوروبا".

يذكر أن روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا.

المصدر: تاس