"أوشن فايكينغ" تنقذ 19 مهاجرا في البحر المتوسط

أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 19 شخصا كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا ليصبح العدد الإجمالي لمن أنقذتهم منذ ظهر السبت 247 مهاجرا، حسب منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة ومقرها مرسيليا أن بين من تم انقاذهم قبالة سواحل ليبيا امرأتين و3 قصر لا يرافقهم أحد، كانوا على متن قارب من الألياف الزجاجية.

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وفي عطلة نهاية الأسبوع تم إنقاذ 228 شخصا خلال 4 عمليات إنقاذ منفصلة.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تم إنقاذهم 247 منذ السبت بعد الظهر بينهم 54 قاصرا، 52 منهم غير مرافقين.

وأنقذ طفل يبلغ من العمر 5 أشهر بحسب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المشارك في عمليات "إس أو إس مديتيرانيه".

ويحمل هؤلاء المهاجرون 16 جنسية مختلفة وغالبيتهم من مصر وبنغلاديش وسوريا وإثيوبيا وتونس وساحل العاج، بحسب الاتحاد.

وتعتبر المنطقة الوسطى في البحر المتوسط أكثر طرقات الهجرة خطورة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من 18 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا فيه منذ 2014 بينهم 1553 العام الماضي.

المصدر: أ ف ب